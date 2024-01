Lugesin Alo Rauna kirjutist, et Jüri peaks kapist välja tulema ja ütlema, kas ta on sots või isamaaline. Ma vastan Jüri eest: Jüri pole ei see ega teine, Jüri on võimaluste otsija. Vanasti nimetati neid kullakaevajateks, tänapäeval on rohkem levinud mõiste oportunist.