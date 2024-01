Marko Mihkelson: Zelenskõi visiidi ajastus on sümboolne

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiit Eestisse ja teistesse Balti riikidesse on eeskätt siiras tänuavaldus meie inimeste suure solidaarsuse ja toetuse eest, mida oleme Ukrainale osutanud laiaulatusliku sõja puhkemisest saadik eelmise aasta veebruaris. On väga sümboolne, et Zelenskõi teeb visiidi just praegu, millal Ukraina vajab nii hädasti lääneriikide toetuse püsimist ja selle viimist uuele tasemele. Nii nagu Ukrainale nii ka meile pole selles sõjas muud eksistentsiaalset alternatiivi kui võit.