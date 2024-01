ARVUSTUS | Vitamiin kui virvarr. „Kuidas hitti teha? On vaja meloodiat, teksti ja Anne Veskit“

Vahur Kersna autorisaateid on alati huvitav vaadata. Need on põhjalikud, tasakaalukad, info- ja emotsioonirikkad. Ka saade Vitamiinist oli ammendav: algas bändi embrüo kirjeldamisest ning jõudis laiba lagunemiseni. („Ükspäev te istute kodus. Ja ootate, et telefon heliseks. Aga ta ei helise.“)