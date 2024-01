Kalev Stoicescu: raske ette kujutada, millise pinge all Zelenskõi on alates 24. veebruarist 2022 olnud

Ukraina president on uskumatult kangest puust. Verine tsaar Putin arvas, et naaberriigi „koomik“ ei suuda temaga mingil juhul rinda pista. Ta ehmub ja põgeneb ameeriklaste poolt saadetud lennukiga täiemahulise kallaletungi esimestel tundidel või päevadel. Agressor ei saanud rohkem eksida nii president Zelenskõi kui Ukraina rahva kaitsetahte ja -suutlikkuse suhtes. Hoopis Putin võib muutuda lõpuks haletsusväärseks koomikuks, kelle sõnu ja tegusid ei usu enam keegi ning kelle ajalooline pärand on katastroofiline eelkõige Venemaa jaoks.