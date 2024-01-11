ЛІДЕР | Україна переможе. Давайте переконувати союзників разом *

Естонія була одним із найстійкіших прихильників України під час війни. Наш внесок зброї та іншої допомоги, якщо порівнювати її з ВВП, завжди входив до трійки найбільших країн світу, досягаючи 1,6 відсотка. Ми чудово розуміємо, що агресора необхідно зупинити і Україна має виграти війну. Якби світ наслідував приклад Естонії, перемога вже могла б бути близька.