Arvamus
11.01.2024, 00:00

ЛІДЕР | Україна переможе. Давайте переконувати союзників разом *

 
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Естонія сьогодні вітає президента України Володимира Зеленського. Це його перший візит сюди після повномасштабного вторгнення Росії до України. Символічний візит зміцнює наш союз у боротьбі з ворогом.

Möödunud kohtumisel võõrustas Volodõmõr Zelenskõi Kiievis Alar Karist.
Möödunud kohtumisel võõrustas Volodõmõr Zelenskõi Kiievis Alar Karist.
FOTO: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Естонія була одним із найстійкіших прихильників України під час війни. Наш внесок зброї та іншої допомоги, якщо порівнювати її з ВВП, завжди входив до трійки найбільших країн світу, досягаючи 1,6 відсотка. Ми чудово розуміємо, що агресора необхідно зупинити і Україна має виграти війну. Якби світ наслідував приклад Естонії, перемога вже могла б бути близька.

Наразі Естонія пропонує, щоб кожен західний союзник щорічно витрачав 0,25% свого ВВП на допомогу військовим зусиллям України. У поєднанні з хоробрістю українських солдатів та їхньою рішучістю боротися за свою свободу, цього має бути достатньо, щоб перемогти божевільного монстра. Шкода, що не всі європейські країни бачать із такою самою ясністю, що Україна теж бореться за нашу власну свободу.

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