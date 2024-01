Vladimir Putin – Adolf Hitleriga sarnaseim „asi“, mida Euroopa alates 1945. aastast näinud on – on otsustanud võita ja hävitada sõltumatu Ukraina. Ukraina on otsustanud vastu hakata, kuid mida tahavad maailma ülejäänud demokraatlikud riigid meie ajastu määravas võitluses saavutada? Vastus, mille alanud aastal anname, ei kujunda mitte üksnes Euroopa tulevikku, vaid ütleb ka midagi olulist 21. sajandi alguse demokraatia ja autokraatia suhteliste tugevuste kohta.