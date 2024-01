Maru: täistaimne toit ei pea olema mingi pläust, mida esitletakse veganitoiduna

Sõnal „vegan“ on Maru arvates siinses kultuuriruumis küllaltki negatiivne roll – ja see on põhjus, miks ta ise seda liiga tihti ei kasuta, vaid ütleb pigem „täistaimne“. See väljend tundub leebem ega tekita kelleski otsemaid soovi võitlev hoiak sisse võtta. Sest niipea, kui roa kõrval seisab märge „vegan“, kipuvad paljud seda altkulmu vaatama, teab Maru. Hiljuti toimunud toidu-uuenduse konverentsil Food Innovation Summit kinnitasid seda ka paljud veganitoitude pakkujad, et kui nad märgivad toidule juurde sõna „vegan“, on see kaugelt vähem populaarne kui lihtsalt kuupakkumine –– lihasööja kardab, et veganitoitu süües jääb nälga!