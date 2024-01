Oma streigiteates andis EHL teada, et nende streigi nõue on tõsta alampalk 1950 euroni, mis on summast, milleni me eelmise aasta läbirääkimistega jõudsime, oluliselt suurem. See oluliselt suurem summa tähendaks, et peaksime selle aasta juba vastu võetud eelarvest leidma 46 miljonit juurde. Seda ma tõenäoliseks ei pea. Nüüd on vaja hästi kiiresti EHL-iga uuesti maha istuda ja küsida, mis see kompromissikoht on.