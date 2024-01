FOTOD | Näitleja Priit Loog avas Pärnu Linnagaleriis oma fotonäituse

„Pärnu suvine tuiksoon ajal mil suvitajad on lahkunud, ajal mil rand taastub, puhkab, uueneb.On ilu, on rahu, on tühjust ja kõledust, on avarust ja õhku, on lootust…“ Nii kirjeldab Pärnus resideeruv näitleja ja fotograaf Priit Loog oma elu teist isikunäitust „Kahe suve vahel“.