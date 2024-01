Pole kahtlust, et need viimased kaks aastat on muutnud maailma, toonud kesksele kohale väärtuspoliitika, rebinud kõik maskid Kremli veriste kätega kuritegelikult režiimilt ja pannud meid uskuma, et kurjust on võimalik võita. Selle usu kehastus on Ukraina rahva kangelaslikkuse kõrval Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.