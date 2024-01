Haruldane, habras eesti kultuuri häll. Endiselt leitakse 500 aastat vanu köidetud tekste, millest teavad vähesed

Haruldaseks saab teos kindla määrangu järgi

Raamatute väärtusi hinnatakse mõistagi erinevalt, aga üks on vanaraamatute maailmas kindlalt paika saanud. Eestikeelsed raamatud, mis on välja antud enne 1860. aastat, on määratluse järgi haruldased. Raamatuid on aga hävitanud nii laastavad sõjad, läbitilkuvad pööningud kui ka tulekahjud – tegureid on palju. Mida kaugemale minevikku vaadata, seda väiksem tõenäosus on raamatuid terviklikul kujul leida. Eesti retroperspektiivses rahvusbibliograafias on tänasel päeval leidumuseta 117 raamatut ajavahemikust 1525–1850. See tähendab, et teos on küll ilmunud, aga alles pole seda kellelgi. Olukord võib aga iga päev muutuda, sest maailma vastavasisulised andmebaasid täienevad.