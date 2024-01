Elon Musk: kui uimastid mu produktiivsust suurendaksid, tarbiksin neid kindlasti!

Hiljuti avaldas USA ajaleht Wall Street Journal (WSJ) Muski lähikondlaste ja kolleegidele viidates, et ta komme narkootikume tarvitada teeb tema firmade tippjuhtidele suurt muret. Kui mõnel muul juhul võiks ühe ekstsentrilise miljardäri uimastilembesus olla tema lähiringi mure, siis praegu on panused suuremad. Muski ettevõtete väärtus on tugevalt seotud tema isikuga ning potentsiaalselt on ohus triljonite dollarite väärtuses investorite vara, kümneid tuhandeid töökohti ja suur osa USA kosmoseprogrammi.