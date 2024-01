Riho Terras Zelenskõi visiidist: tema kõne ei olnud dotseeriv, vaid siiras ja ausalt tänulik

Zelenskõi keskendus külastuse käigus õigetele punktidele. Oluline on, et tema kõne ei olnud dotseeriv, vaid siiras ja ausalt tänulik. Eesti on Ukrainat sõjaliselt toetanud, kuid sõja võitmiseks vajavad nad oluliselt suuremat toetust USAlt ning Euroopa Liidu ja NATO suurriikidelt. Eesti vaates viitas Ukraina president mitmele olulisele teemale: Venemaa ja Putini režiimi vastutusele võtmine, sanktsioonide vältimise skeemide lõpetamine ja Euroopa kaitsetööstuse käivitamine. Lisaks veel vaherahu küsimuse argumenteeritud kõrvale lükkamine.