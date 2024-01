KULTUURIBIIT | Helilooja Villem Rootalu kultuuribiit

David Bowie üllatas kuulajaid, kui salvestas salaja oma elu viimaseks jäänud albumi. Sellel plaadil mängivad noored ja aktiivsed džässmuusikud (nt. Tim Lefebvre bassil, Mark Guiliana trummidel) annavad tervele plaadile julge, eksperimentaalse ja kaasaegse kõla. Bowie näitas, et ka pika ja viljaka karjääri lõpus on võimalik midagi värsket välja anda.

Charlie Rosen on Broadwayl helilooja, arranžeerija ja dirigent. 2017. aastal pani ta kokku oma bigbandi, millega on salvestanud juba mitme albumi jagu mängude muusika arranžeeringuid. Tema seadetes kuuleb mõjutusi paljudest teistest lugudest ja stiilidest, mis panevad lood suure bändi koosseisus huvitavalt kõlama. Näiteks see lugu võtab inspiratsiooni Jaco Pastoriusest ja Chick Coreast.

Louis Cole and Genevieve Artadi veetav duo KNOWER on värske kõlaga, tooret energiat ja põnevaid ideid täis. Soovitan selle kõigega tutvada. See lugu on aga tavalisest loomingust eristuv - ballaad barokk-pop stiilis, mis oleks justkui Beatles’st või Beach Boys’st inspireeritud. Väga armas kuulamine.

KNOWER - Same Smile, Different Face

Tigran Hamasyan on meeletult andekas pianist. Tema soolokontsert 2017. aasta Jazzkaarel oli üks mu lemmikuid läbi Jazzkaare ajaloo. Loodan, et tekib veel võimalusi teda mõnel kontserdil kuulda.

Villem Rootalu ütleb, et talle meeldib, kui heliloojad ja laulukirjutajad loovad omanäolisi kõlamaailmu. „Ilmselt on see ka põhjus, mis mind teatrimuusika poole tõmbab - iga lavastus on võimalus luua uus maailm. Lavastuses „Arm“ on neid mitmeid, kuna liigume loo jooksul läbi erinevate punktide inimajaloos,“ täpsustab Rootalu.

Monikaze - Mind Bubble

Meile lähemalt, Leedust, on pärit noor ja andekas artist Monikaze, kes suudab väga maitsekalt kaasaegsaid produktsioonitehnikaid ja sündihelisid kokku segada avarateks helimaastikeks.

Mick Pedaja - Valgeks/To the Light

Õnneks on ka Eestis muusikuid, kelle sisemaaima sügavus kõlab nende loomingust läbi. Tulemus on väga ilus. Üks sellistest artistidest on Mick Pedaja.

Thom Yorke - Suspirium (2018 Suspiria Soundtrack)

See lugu on pärit ühest mu lemmikfilmist, „Suspiriast“. Filmi soundtrack on loodud Radioheadist tuntud Thom Yorke’i poolt. Kuigi filmi atmosfäär on veider, õudne ja rõhuv, siis selles ühes loos suudab Yorke luua midagi kaunist ja lootusrikkast.

Ramin Djawadi - Light of the Seven (GoT Soundtrack)

Soundtrackidega jätkates soovitan Ramin Djawadit, kes Hans Zimmer käe alt tulles on ennast tõestanud muljetavaldava heliloojana. „Light of the Seven“ on pärit Troonide mängu sarjast ja on eriti eriline, kuna esimest korda kuue hooaja jooksul kuuleme muusikas klaveri häält.

See loob esimesest noodist uue ja võõra kõla Troonide mängu maailmas ühel väga pöördelisel hetkel. Kuna selle osa kestel on kasutatud minimaalselt dialoogi ja heliefekte, siis muusika on tähelepanu keskpunktis. See juhatab vaataja kümne minuti jooksul, rahulikus tempos, läbi ootamatute seikade ja on paljude jaoks ilmselt üks meeldejäävamatest hetkedest terve sarja jooksul.

Gavin Bryers Ensemble, nimetu kodutu ja Tom Waits - Jesus’ Blood Never Failed Me Yet

Juhul, kui olete eriti julge ja soovite kogeda transendentaalset kogemust muusikat kuulates, siis soovitan panna mängima Gavin Bryersi „Jesus’ Blood Never Failed Me Yet.“ See armas lühike viis, mida üks tundmatu kodutu salvestusele laulis hakkab kordama ja kordama üle tunni aja jooksul. Iga hüpnootilise kordusega kasvab arranžeering viisi ümber ja kuulaja kaotab enda enesetaju nii kaua kuni järel on ainult muusika.

Bobby Caldwell - What You Won’t Do for Love

Ja lõppu laul, mis on lihtsalt perfektselt kirjutatud, seatud ja salvestatud. No notes.