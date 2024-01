Volodõmõr Zelenskõi: kallis eesti rahvas, tuleb päev, mil me õnnitleme üksteist Venemaa üle saavutatud võidu puhul

On väga sümboolne, et Eesti ja Ukraina ajaloo vaatenurgast omandab see päev, 24. veebruar, täiesti teise mõtte. Just sellel päeval tähistab Eesti ja jääb alati tähistama oma vabariigi iseseisvumist. Just 24. veebruaril proovisid praegused Venemaa peremehed uuendada oma vana Nõukogude Liitu või Vene impeeriumit või mingit hübriidimpeeriumit, rünnates Ukrainat. 24. veebruaril me ei murdunud – me kõik, meie inimesed, meie sõbrad, kogu vaba maailm.