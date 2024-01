Tanel Kiik: Zelenskõi on tänulik kogu meie abi ja toe eest, kuid Euroopa ja USA panus pole olnud piisav

Eesti valitsus, kohalikud omavalitsused ja arvukad vabatahtlikud on Ukrainat aidanud nii poliitiliselt, majanduslikult kui sõjaliselt. Seejuures on ka meie kaasmaalasi Venemaa verises sõjas hukkunud. Kõige selle juures ei tohi me hetkekski unustada, kes on selle sõja algatanud. Jutud vaherahu vajalikkusest või mõlema osapoole süüst on Venemaa propaganda, mida Eesti rahvas oskab oma ajaloost tulenevalt juba kaugelt ära tunda. Kui Putin sooviks päriselt rahu, siis poleks ta ju sõda alustanud.