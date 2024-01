Anti Poolamets: Ukraina president tõi välja olulise eesmärgi, mida meie poliitikud püüavad vaiba alla pühkida

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles pressikonverentsil välja olulise eesmärgi, mida meie poliitikud on püüdnud vaiba alla pühkida. Ta rõhutas, et mobilisatsiooniealised mehed peavad olema Ukrainas ja abistama Ukrainat. Kui ollakse mobilisatsioonieas, aga ei olda eesliinil, ei maksta makse oma riigis ja ollakse seadusega vastuolus riigist lahkunud, siis see tekitab küsimusi, ütles Zelenskõi.