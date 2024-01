Keskerakondlane Andrei Korobeinik: Venemaa püüab Ukrainas taastada oma impeeriumi hiilgust. See ei tohi tal õnnestuda

Ukraina rahvas tunneb Eesti toetust, kuid Zelenskõi rõhutas oma riigikogus peetud kõnes, et eriti tähtis on säilitada ja tugevdada Euroopa Liidu riikide ühtsust. See on ala, kus Eesti diplomaatia võib Ukrainale olulist abi pakkuda, aidates kaasa ühtse ja tugeva hoiaku kujundamisele Euroopa tasandil.