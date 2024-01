SÕJARAPORT | Teet Kalmus: tänu Bradley lahingumasinatele peatati Venemaa pealetung Stepovele

Aga nagu öeldakse, et karma pidavat olema bitc*. Poolteist aastat pärast ülbitsemist on Venemaa sotsiaalmeedia täis videosid külmetavatest inimestest, samas kui Euroopa on uue olukorraga kohanenud ja saab kenasti hakkama. Probleem Venemaa jaoks on selles, et kiireid lahendusi probleemile ei ole ja sõja jätkumise korral pole ka eriti kuskilt raha võtta. Sõja kontekstis olid pidevalt arutelud, et millal küll Venemaal külmkapp võidab televiisori, aga nüüd on elamised ise muutunud külmkappideks ja kui elektrit ka pole, siis ei saagi telekat vaadata.