Karmo Kuri: solidaarsust õpetajatega saad näidata andes streigi ajal tunde - mina nii teengi!

Kas õpetajad streigivad raha pärast? Lihtne vastus on ei. Siia võikski panna punkti, kui see kõikidele osapooltele vaid selge oleks. Kahjuks on erinevad avalikud väljaütlemised jätnud mulje, et mitmed ühiskonnaliikmed seda ei mõista. Kahetsusväärselt ka tipp-poliitikud, kes võiksid kuulamise kunsti vallata vaata et paremini, kui rääkimise ja avaliku esinemise tehnikaid.