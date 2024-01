KOLUMN | Liisa Pakosta: ahjukütte keelamine või piiramine Eestis on erakordselt rumal mõte!

Kütta on vaja, ilma me ellu ei jää. Eestis läheb üle poole kogu energiakulust majadele, rohkem kui Euroopas keskmiselt. Muidugi tuleb kütta keskkonda säästvamalt. Kahjuks on selle eesmärgi peale kohal ka need, kes hakkavad rääkima, et puitu tuleb väärindada, aga mitte ahju ajada. Puitu tuleb muidugi väärindada, aga sama kindlalt tuleb ka tuba soojaks saada. Ahjukütte keelamine või piiramine Eestis oleks erakordselt rumal mõte järgneval vähemalt kümnel põhjusel: