Praeguseks on leidnud kinnitust kolme staabi loomine – Burjaatias ning Voroneži ja Orlovi oblastis. Ka üksteisest kaugel asuvate üksuste nimed viitavad, et tegemist pole kohalike võimude initsiatiiviga, vaid Kremli üldise suundumusega. Küllap on sääraseid staape loodud ka teistes regioonides, kuid nende kohta siiani pole teavet avaldatud või siis hoiavad kohalikud võimud seda saladuses.