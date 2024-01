Soome Rahvusteatris esietendub Sofi Oksaneni uus näidend

Soomekeelne Mansikkapaikka ja selle rootsikeelne vaste Smultronstället viitab kohale, kus inimene on kõige õnnelikum. Sama nime kandis ka 1957. aastal valminud Ingmar Bergmani mängufilm, mille eestikeelne nimetus „Maasikavälu“ ega ingliskeelne Wild Strawberries anna edasi sõna kujundlikku tähendust soome ja rootsi keeles. „Oma maa mansikka, muu maa mustikka“ on väljend, mis otsetõlkes kõlab „Oma maa maasikas, muu maa mustikas“ ja seda võiks seletada kui oma kodu eelistamist, varjul olevat kallist kodupaika, õnnelat.

Soome üliõpilane Ville on sattunud võõral maal ravile psühhiaatriakliinikusse. Samal ajal on Kesk-Soome marjakasvatuses paljastatud jäme välismaiste marjakorjajate ärakasutamine. Ville politseinikust õde Alina hakkab uurima skandaali, mis ähvardab hävitada Ville ja Alina isa, maasikakasvatust juhtiva Keijo maine. Asi läheb keeruliseks, kui keegi ei paista teadvat Ville asukohta. Alina asub oma venna kadumist uurima. Keijo on veendunud, et tema firma pole midagi valesti teinud. Ent midagi paistab olevat siiski väga valesti. Kas oma maa siis polegi maasikas? On ehk ebaõnne põhjused lähemal, kui Keijo või Alina suudavad näha?