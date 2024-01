ARVUSTUS | „Vaesekesed“ on täiuslik film. Provotseeriv empantsipatsioonimuinasjutt, mis mõjub värske sõõmuna

End psühholoogiliste draamadega („Koerahammas“, „Homaar“) mainekate filmifestivalide püsikülaliste sekka kirjutanud kreeklane Yorgos Lanthimos on oma tõelise geeniuse vallandanud irreaalsete kostüümidraamadega. Juba Olivia Colmani groteskne triumf 18. sajandist rääkivas õukonnakomöödias „Soosik“ pani küsima, kas enam paremaks minna saab. Kahe Kuldgloobusega pärjatud Oscari-soosik „Vaesekesed“ tõestab, et saab küll. Kibeda huumori, maalilise filmikeele ja rabavate näitlejatöödega emantsipatsioonimuinasjutt „Vaesekesed“ on vaat et täiuslik film.