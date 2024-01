Iraani toetatud huuthi mässuliste rühmitus on Iisraeli ja Hamasi vahelise sõja algusest korraldanud Punasel merel üle 20 rünnaku kaubalaevade vastu. See on sundinud maailma suurimaid laevandus- ja naftaettevõtteid peatama transiidi läbi Punase mere ja valima pikema, ümber Lõuna-Aafrika kulgeva marsruudi.