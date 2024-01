AJUTEHAS | Tõestatud: tehisaru ennustab ilma täpsemini ja hoopis teistmoodi

Just praegu muutub maateaduses – see hõlmab ka ilma ennustamist – paradigma. Juulis ajakirjas Nature avaldatud artikkel näitas, et tehisnärvivõrk (tehisintellekt) ennustas ilma täpsemini kui Euroopa keskpika ilmaennustuse keskus, millel prognoosimissüsteemi peetakse maailma kõige arenenumaks. Novembris teatas Google’i DeepMind, et nende ilmaennustus-AI on veelgi täpsemalt ilma ennustanud.