UUS SARI „VÕITLEV SÕNA“ | Mark Gerassimenko: mitte kärpima ei pea, vaid jõuliselt makse tõstma

Eesti poliitilist eliiti on tabanud tõeline kärpeviirus. Poliitikute aastavahetusel alanud kärperallile andis avapaugu rahandusminister Mart Võrklaev, kes teatas, et maksutõusude asemel eelistaks ta laenu. Hiljem parandas ennast minister, seletades, et ta sooviks tegelikult pigem riigi kulutusi kärpida .

UUS SARI „VÕITLEV SÕNA“

On aeg uutel tulijatel valmistuda platsi ülevõtmiseks. Pakkuda brežnevite asemele noorte häält, nende võitlevat sõna, et Eesti ei jääks abitult vintsklema mineviku inertsi kammitsais.

Eesti Päevalehe uus rubriik annab sõna noortele, kes näevad, et saaks palju paremini kui seni. Sõna on vaba ja Eesti on demokraatia. Ka ühe inimese häälel ja arvamusel on Eestis ülejäänud maailma võrdluses lausa uskumatu jõud meie riigi suundade kujundamisel.