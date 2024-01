Pole kahtlustki, et inimlikult võib olla üsna raske alustada uut kooliaastat muus kui emakeeles õppides. Aga just lasteaedades ning 1. ja 4. klassides on õpe sellest sügisest täielikult eestikeelne. Kogu haridus peaks olema eestikeelne kuue aasta pärast.