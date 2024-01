Eva Gutmann: homme läheb põnevaks. Trumpi sõnakasutus ületab kõike senikogetut – ja ta on võitmas

2024. aastal tuleb USAs suure sõu aasta. Presidendivalimised on novembris ja mõlemad suurparteid – vabariiklik ja demokraatlik – on valimas oma esinumbrit. Demokraatide puhul tundub, et Joe Biden jääb istuva presidendina hääletussedelile. Vabariiklaste puhul on kõik veel lahtine. Šõu üllatusesinejaks ja vabariiklaste mitteametlikuks esižonglööriks on kõikide arm või hirm, kuidas kellelegi, Donald Trump.