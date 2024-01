Eesti Päevaleht muudab ilmumisviisi: jätkab igapäevaselt digitaalsena ja reedeti paberil

„Tegu on tugeva ja lojaalse lugejaskonnaga kaubamärgiga, mis aastate jooksul on tõestanud end sõltumatu ja usaldusväärse ajakirjanduse tootjana. EPL-i kaubamärgi all hakkavad ilmuma Delfi portaalis arvamusrubriik, kultuuriteemad ja nädalalõpuväljaanne LP, mis moodustasid juba täna ligikaudu kaks kolmandikku EPL-i sisust. Kõik senise EPL-i uudislikud teemad nagu Eesti ja välisuudised, Ärileht ja sport ilmuvad Delfi vastavates rubriikides,“ selgitas Soonvald. Muudatus ei puuduta teisi Delfi Meedia väljaandeid.

Eesti Päevalehte kirjastava Delfi Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau selgitas, et tegu on ennekõike tulevikku vaatava sammuga, mille peamiseks põhjuseks on lugejate harjumuste ja eelistuste muutus.

„Kui viimasel 20 aastal on suur osa Eesti ajakirjandusmaastiku muudatustest ühel või teisel viisil olnud sundkäigud parema majandusmudeli leidmiseks, siis tänane muudatus eristub: Delfi Meedia on majanduslikult jätkusuutlikum kui kunagi varem. Tegutseme kasumlikult, reklaami müük on tugev ja detsembris ületas meie digitellimuste number 100 000 piiri. Kunagi varem pole kodumaine ja eestikeelne ajakirjandus olnud tugevam,“ selgitas Virkebau.

Ta lisas, et paberajakirjanduse tellijate numbrid on Eestis igal aastal 5–10 protsenti vähenenud, kuid muud väljaandmisega seotud kulud, eeskätt trükkimise, tooraine ja kojukandega seotud kulud, samavõrra suurenenud. „Samal ajal on digitaalse meedia populaarsus ja usaldusväärsus kasvanud, pakkudes lugejatele kiiremat, mugavamat ja mitmekesisemat infot. Selles olukorras on mõistlik ja loogiline ajaga kaasas käia ja muudatus ära teha. Teiste Delfi Meedia printtoodete sulgemist 2024. aastal kavas ei ole,“ lausus Virkebau.