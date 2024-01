SÕJARAPORT | Teet Kalmus: külmalaine Ukrainas taandub ja kardetud edenemist Venemaa poolt ei tulnud

Eile õhtul pani meediaruumi plahvatama Ukraina Ülemraada saadik Juri Mõsjagin, kelle andmetel said pühapäeval kell 21:10 Aasovi mere kohal tabamuse kaks Venemaa luurelennukit, need olid A-50 DRLO ja Il-22, millest viimane suutis läbi häda siiski Anapas maanduda. A-50 on võimsa radariga luurelennuk, milliseid on Venemaal teadaolevalt töökorras mitte rohkem kui 10 ning Defence Expressi andmetel on moderniseeritud lennukeid ainult kuus, millest üks sai vigastusi Valgevenes.