ARVUSTUS | Vananeva staari psühhokoreograafia

Viimased viis päeva enne „Teise naise“ esietendust. Lavastaja Lukas Viks (Alo Kõrve) on närviline, näitlejad annavad endast parima, õhus on tegutsemistahet. Ja siis ootamatus: proovi trügib keegi noor naine Mia (Emma Tross), kes on primadonna Marleen Kordniku (Elisabet Reinsalu) fänn. Leebelt suunatakse Mia proovisaalist minema. Sel õhtul jääb Mia teatri ees auto alla, samal öösel sureb. Mia surm jääb Marleeni hingele teda painama, kuni Mia (olgu ta kujutelm või deemon, vahet pole) otseselt sekkub Marleeni ellu. „Esietenduse“ esimeses vaatuses pannakse piltlikult pomm tiksuma: esietenduseni on viis päeva. Iga kord, kui Marleenil Miale mõeldes tekst sassi läheb, pinge suureneb. Kas nad jõuavad valmis? Mis seisukorras Marleen esietenduseks on?