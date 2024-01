Kalev Stoicescu: „Eesti on järgmine“ pidev kordamine ei too meile head

See hüpoteetiline võimalus, mida mõned peavad väga reaalseks, sest Kreml ju vihkab Eestit täiega ja on meile korduvalt näpuga näidanud (keda veel rünnata, kui mitte pisikesi Balti riike?), kõlab meedias üha tihedamalt ja ähvardavamalt. Justkui see ongi enam-vähem kindel (lähi)tulevikustsenaarium, mis aegamööda kinnistub. Istume ja ootame seda kohutavat hetke, kui nad meid ründavad. Hästi, me muidugi ei istu niisama, tugevdame oma kaitset nii kuidas jaksame, me teeme koos liitlastega väga suuri jõupingutusi, mida venelased ometi näevad, kuid nad ikkagi tulevad meile kallale.