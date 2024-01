Õigluseotsija kaebas ainult naistele mõeldud jõusaali pärast võrdse kohtlemise volinikule

Paraku on Wimini asutajatel Andra Heinatil ja Karmen Meieril tulnud taluda ka pahameelt. „Negatiivset tagasisidet oleme saanud kas meili teel või kommentaariumites ja Twitteris. Eks see suur hunnik meelehärmis inimesi, kes ei saanud aru, miks sellist kohta vaja on, näitas ära, et tegelikult oli sellist jõusaali väga vaja,“ sõnas Heinat.