Eesti politoloog USAs: Trumpi konkurendid peavad lootma, et kohtuotsused takistavad Trumpi ilmselget võiduteed

Trump on teel võidule. Isegi kui kriminaalprotsesside tulem on tema süüdimõistmine, on paljud vabariiklased veendumusel, et kõik see on vandenõuteooria Trumpi vastu üritamaks hoida teda eemal presidendiametist. Iowa küsitluste järgi on aga umbes üks viiest valijast arvamusel, et kui Trump süüdi mõistetakse, siis tal „kindlaid“ toetajad enam ei oleks. Aga mis tähendab „kindel“?