SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina ründas droonidega Voroneži linna Venemaal – kehtestati erakorraline seisukord

Üleeile õhtul Aasovi mere kandis alla tulistatud Venemaa luure- ja sidelennuki A-50 ning staabilennuki IL-22 tabamise asjaolude kohta ei ole selget ja usaldusväärset infot ilmunud. Sotsiaalmeedias hakkas eile ringlema verisoon, et mõlemad Venemaa lennukid said tabamuse hoopis Venemaa enda õhutõrje käest eksituse tõttu.

Praegu tundub, et tegemist on infooperatsiooniga, kuna rumal eksimus tundub Venemaa juhtidele talutavam, kui tunnistada Ukraina võimet hävitada nende õhusihtmärke väga kaugel rindejoonest. Praeguseks võib lugeda kindlaks informatsiooni, et teine tabamuse saanud lennuk IL-22 suutis tõepoolest maanduda, kuid avaldatud fotode põhjal on kindel, et lendama see masin enam ei hakka.