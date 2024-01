„Seaduse kohaselt pole abiellumiseks armastust vaja.“ Tudengite toetuse saamiseks sõlmitud abielude fiktiivsust on keeruline tõendada

Kuigi abielu on alles värske, plaanivad Juta ja Jaagup juba lahutust – nende abielu saab läbi ülikooli lõpuga. Küsimuse peale, kas abielumusi ka tehti, vastab Jaagup, et surus oma „pruudiga“ kätt. „Ütlesin, et naine on haige ja ei taha ise haigeks jääda,“ naerab ta.