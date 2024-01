Helmed kurtsid oma pühapäevases raadiosaates, et Zelenskõi saabus riigikokku alles pärast tööpäeva ametlikku lõppu ja ka siis hilines 20 minutit. „Võtan seda kui võõrustava riigi suhtes solvavat käitumist,“ teatas Martin Helme. Zelenskõi ülepakutult suurejooneline vastuvõtt näitab, et Eesti on viienda järgu banaanivabariik, arvas Mart Helme. Taas tuli kuuldavale Helmete etteheide, et meie valitsus ei ole Ukrainale relvi loovutades jätnud Eestile alles püksinööpigi.