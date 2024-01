Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem astub tagasi

„Tänased ohuhinnangud annavad alust arvata, et Eesti-vastast agressiooni ei toimu järgmise aasta või kahe jooksul, mis on minu Vabariigi Valitsuse poolt pikendatud ametiaeg. Seepärast on täna sobiv aeg vahetada juhti, kes saaks kaitseväge ohu ilmnemiseks ise ette valmistada,“ ütles Herem. „Kaitseväejuhataja viieaastane teenistusaeg on pikk ja intensiivne ning on loomulik, et inimene väsib, kuid oma viimase teenistuspäevani juuni lõpus tegutsen ma täie jõuga edasi,“ kinnitas ta.