Riho Terras Heremi lahkumisest: paraku pole valitsus tema nõuandeid kuulda võtnud

Heremi rahulikus, konkreetsus, hea selgitusoskus aga ka huumorisoon on tõstnud usaldust kaitseväe vastu ning näidanud ka meie liitlastele, et Eesti on riigikaitses usaldusväärne ja kindel partner. Ta on olulistes küsimustes olnud kättesaadav kõigis meediakanalites, sealhulgas ka sotsiaalmeedias. Keerulistel aegadele on ta kahtlemata hästi hakkama saanud.