300-eurone patsikumm ja 400-eurosed sukkpüksid. Luksuslik rämps suure raha eest

Särtsakad sokid. Kuum teema on luksuskaubamärkide sokid. Need roosad põlvikud kahtlemata kaunistavad nende kandjat. Hind 1300.–

Karmim väljend on kindlasti luksusrämps. Sellest kirjutatakse vähe, kuid teema tõstab aina rohkem pead. Luksuskaubamärkide veebilehtedelt võid leida mida tahes. Võtmehoidjad, juukseklambrid, telefoniümbrised, märkmikele mõeldud kõvad kaaned, kõrvaklapihoidjad, käekottide aksessuaarid, sukkpüksid – kõik eri firmade logodega. Loetelu on lõputu nagu ka raha, mida inimesed on nõus nende esemete eest välja käima. Kes on sihtrühm?