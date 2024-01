Zelenskõi riietus on meedias terava tähelepanu all. Venemaa vastu sõdiva vapra riigi juhi rõivastust on analüüsinud maailma tippväljaanded nagu Washington Post, New York Times ja Euroopa lehed alates Politicost. „Riietu nagu Zelenskõi!“ reklaamivad paljud maailma suurimad veebikaubamajad alates Amazonist ja lõpetades Alixpressiga.