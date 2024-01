Variant 1: Venemaa ise lasi alla. Huvitav on siinjuures märkida, et ei Kreml ega Venemaa kaitseministeerium ei ole teemat siiani kommenteerinud, küll aga on palju jutukamad z-kanalid. Nende osas toimus eile „imeline“ pööre – ka need, kes pidasid omade poolt suurte luurelennukite allalaskmist täielikuks jampsiks, muutsid ootamatult enda varasemaid seisukohti ning nüüd on z-kanalites ühtne seisukoht, et ikka ise lasime.