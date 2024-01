Madin magusa äri pärast: ortodondid ei taha hambaarste oma tööpõllule lasta

Vaatamata sellele, et järjekorrad ortodontide vastuvõtule ulatuvad sageli aastatesse, on Eesti üks väheseid Euroopa Liidu riike, kus hambaarstidel pole justkui üldse lubatud ortodontilise raviga tegeleda ehk ortodondid on saanud nautida ahtakest konkurentsi. Selgub, et selgeks on vaidlemata ka see, mis üleüldse on ortodontiline teenus ehk kus lõpeb hambaarsti pädevus ja algab ortodondi oma.