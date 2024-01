ARVUSTUS | Kus kastis me selles elus ärkame?

Neli näitlejat istub laval teadja näoga, sellal kui publik saali siseneb. Klassikaline eksperimentaalteatri avang. Ei tulda ustest ja kardina tagant nagu vana kooli draamalavastustes, ei käida sisse ja välja, ollakse kogu aeg kohal. Samas see kohalolu ei üllata enam, nagu ei üllata ka laval väljendatavad tõdemused, järeldused, hinnangud. Ometi on Kertu Moppeli lavastus terav, päevakajaline, valus. See puudutab, meeldigu see meile või mitte. Me kõik peame end sellega suhestama, muidu meid pole saalis olnud. Mis kõige tähtsam: lavastus paneb vaidlema. Teater ei pea meeldima, aga ta võiks torkida või mõtlema panna.