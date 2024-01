Teatripublik kipub kombeid unustama. „Kõrval istunud inimesed tegid purjus naisisikule märkusi – ei midagi!“

Osa teatripublikust ei pane oma helisema hakanud telefoni kinni, vaid teevad näo, nagu see poleks nende oma. On juhtumeid, kus õpilased lukustavad end pika balletietenduse ajal tualetti ja õpetaja asemel ajavad neid taga saaliteenindajad. Lugematu hulk inimesi vaatab etenduse ajal hoopis telefoni ja ümbrus neid ei huvita neid. Eesti teatrites on sääraseid juhtumeid ilmselt ette tulnud pea igal teatrisõbral ja see suundumus süveneb. Küll ilmselt on veel „arenguruumi“ Londoni teatris käinud meheni, kes keset Hamleti kuulsat monoloogi sülearvuti avas ja meilidele vastama hakkas. Kuid kõigest lähemalt.