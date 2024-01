Tõnis Lukas: üleminek eestikeelsele õppele on ka Keskerakonna valijate huvides

Keskerakond on seadnud oma poliitiliseks eesmärgiks näidata, et eestikeelsele õppele üleminek koolides ja lasteaedades on liiga varajane ja et sellega oleks pidanud veel venitama. Praegune riigikogu ja pikaaegne Tallinna linnavalitsuse liige Vadim Belobrovtsev vastab ajakirjanduses ilmunud meeldetuletuste peale, et Keskerakond ei ole teinud piisavalt ülemineku õnnestumiseks, süüdistusega nagu oleks raskustes süüdi hoopis eelmine valitsus, selle peaminister ja haridusministrina mina. Ta väidab, et ülemineku tegevuskava ei olnud korralik ja kogu protsess kavandati vaid valimisi silmas pidades. Ühesõnaga – tegemist olla olnud üksnes propagandaga ja üle minna on võimatu…