Ilmar Raag: sõda on võimalik veel ära hoida - seni tulebki karme sõnu kasutada

Analüütikud kasutavad tõenäosuse kategooriaid, kus sõja tõenäosusel on suurendavad ja vähendavad argumendid. Kõigepealt on meie ees paradoks, kus lääne majanduslik ja sõjanduslik potentsiaal on mäekõrguselt suurem Venemaast, aga seda potentsiaali ei ole rakendatud. Venemaa on käivitanud oma sõjatööstuse, nii et teatud relvaliikides toodab ta rohkem sõjatehnikat või laskemoona, kui lääs. See osutab, et Venemaa sõjaline taastumine võib-olla kiirem, kui me arvasime.