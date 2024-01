Karoliina Vasli: ära jõllita teatris telefoni, ära häiri teisi

See ei ole kusjuures ainult noorte komme, nina-telefonis-istujaid leiab igas vanuses. Kord võttis Draamateatris mu kõrval koha sisse 50-ndates naine, kes seejärel oma pilgu telefoni naelutas. Vahepeal vahetas ta kellegagi seal sõnumeid, mingi hetk luges uudiseidki. Ekraan helendas niivõrd, et häiris kõiki, kes naabruses istusid. Kannatus katkes, sosistasin talle, et valgus on häiriv. Ta võttis ekraani heledust maha… ja jätkas telefoni piidlemist.