FOTOD | Maalikunstiline Camino. Allee galeriis avati Jaan Elkeni maalinäitus

Eesti abstraktse kunsti ühe juhtfiguuri Jaan Elkeni (s 1954) esimene näitus Allee galeriis on kontseptuaalne läbilõige teostest 2005-2024, mida iseloomustab ja koondab omalaadne sümboolne maalikunstiline Camino – visuaalne rännak läbi kaugetel maadel kogetud ja alatiseks mällu talletunud teravate elamuste, mis omakorda seostatud ning eksistentsiaalsete probleemidega. Näituse kuraator on Harry Liivrand ja see kestab 17. veebruarini.